لجنة عربية تبحث تنفيذ سياسة إعلامية مناهضة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين

القاهرة- (د ب أ):

انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الـ95 للجنة الدائمة للإعلام العربي "حضوريا" وتستمر لمدة يومين برئاسة الدكتور خالد الغامدي، وكيل وزارة الاعلام للعلاقات الاعلامية الدولية بالمملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومشاركة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال ،وممثلي الدول العربية.

ويهدف اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (الدورة ال13) المقرر بعد غد الثلاثاء ، ومجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ 51 المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد السفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للجنة الدائمة للإعلام العربي، أن هذه الدورة حافلة بالقضايا والمشاريع، مشيرا إلى ما بذل من جهود حثيثة لضمان الإعداد الجيد، وإثراء بنود جدول الإعمال ، وفي صدارتها تفعيل الاستراتيجية الاعلامية العربية، وتحديث خطة التحرك الاعلامي بالخارج .

ونوه السفير خطابي بالمساعي الموفقة التي قامت بها بعثات ومكاتب الجامعة العربية بالخارج ، بتوجيهات من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبتعاون مع مجالس السفراء العرب إثر الاعتداءات التي تعرض لها قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية الباطلة بحق المقدسيين وانتهاكاتها المستفزة في باحات المسجد الاقصى بالقدس الشريف وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقال خطابي إن جدول الأعمال يضم موضوعات متعلقة بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والتصدي لظاهرة الارهاب والتطرف ، واعتماد الاعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، واستراتيجية التعامل مع شركات الإعلام الدولي ، فضلا عن الجوانب الاجرائية بشأن جدولة الاجتماعات المقبلة وانتخاب المكتب التنفيذي .

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي، 15 بنداً يأتي في مقدمتها، القضية الفلسطينية، والعمل على تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأي العام العالمي، ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.