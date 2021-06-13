الرئيس الصيني يأمر المسؤولين بمراجعة إجراءات السلامة بعد انفجار مميت

بكين- (د ب أ):

أمر الرئيس الصيني، شي جين بينج المسؤولين بمراجعة مخاطر السلامة، قبل الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، طبقا لما ذكرته "الإذاعة الوطنية الصينية" اليوم الأحد، في أعقاب انفجار مميت للغاز في إقليم هوبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الإذاعة أن الرئيس الصيني طلب من السلطات المحلية "تحسين الحساسية السياسية" والتحقيق بشكل شامل في مخاطر السلامة في مختلف أنحاء البلاد، "لتوفير مناخ جيد" في الذكرى المئوية للحزب.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" قد ذكرت في وقت سابق أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأحد، بمدينة شيان أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة آخرين، من بينهم 39، إصابتهم خطيرة.

وأضاف التقرير أنه مازال يجري التحقيق في سبب الحادث.

ومن المقرر أن يحتفل الحزب بالذكرى المئوية لتأسيسه أوائل الشهر المقبل.