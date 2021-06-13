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المفاوض الإيراني: سنواصل مشاورات فيينا مهما تطلبت من وقت

02:23 م الأحد 13 يونيو 2021
المفاوض الإيراني: سنواصل مشاورات فيينا مهما تطلبت من وقت

سيد عباس عراقجي

طهران- (د ب أ):

قال عباس عراقجي رئيس الفريق الإيراني لمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي إن هناك "حاجة الى الكثير من المناقشات والمشاورات السياسية والفنية والقانونية في محادثات فيينا"، وشدد على أن بلاده عازمة على مواصلة المحادثات مهما تطلبت من وقت.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"على الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي (انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق) لن يتكرر في المستقبل".

وأضاف أنه "لا تزال هناك العديد من القضايا الفنية التي يتعين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها".

ووصل عراقجي إلى العاصمة النمساوية فيينا أمس السبت لاستئناف المحادثات التي تهدف لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وبدأت أمس الجولة السادسة من المحادثات بين إيران ومجموعة 1+4 بشأن رفع الحظر وعودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي.

عباس عراقجي مشاورات فيينا الاتفاق النووي

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