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رئيس جنوب إفريقيا يحث مجموعة السبع على سد فجوة التمويل لكورونا

11:57 ص الأحد 13 يونيو 2021
رئيس جنوب إفريقيا يحث مجموعة السبع على سد فجوة التمويل لكورونا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جوهانسبرج- (د ب أ):

حث رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا زعماء مجموعة السبع على المساعدة في "معالجة فجوة التمويل الكبيرة" للاختبار والعلاج والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن دول مجموعة السبع، التي تمثل معا أكثر من نصف الإنتاج العالمي، ينبغي أن تساهم في سد فجوة التمويل، التي تقدر بـ 8ر16 مليار دولار، لوصول منظمة الصحة العالمية إلى ما يعرف بـمبادرة"التعاون العالمي الرائد لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى الاختبارات ولقاحات كورونا،طبقا لنسخة من تصريحات ، تم نشرها في الموقع الالكتروني للرئاسة.

وأضاف "إذا حققت جميع دول مجموعة السبع هدفها العادل لتقاسم اللقاحات، فإن تلك المبادرة سيتم تمويلها بواقع الثلثين وسيتم تمويلها بنسبة 90%، إذا حققت جميع دول مجموعة العشرين إسهاماتها العادلة لتقاسم اللقاحات.

وتابع "إذا خرج العالم من تلك الأزمة الخطيرة، من الضروري العمل معا لحشد الموارد وتوجيهها لتلك الدول الأكثر احتياجا وهذا ما نفعله الآن".

سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا مجموعة السبع فيروس كورونا

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