Masrawy logo white

السعودية توقف 136 مواطنا ومقيما بتهمة الفساد

11:56 ص الأحد 13 يونيو 2021
السعودية توقف 136 مواطنا ومقيما بتهمة الفساد

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) اليوم الأحد أنها تُحقق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية ، مشيرة إلى توقيف 136 مواطنا ومقيما.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم، إنها" باشرت خلال الفترة من 13 مايو الماضي إلى 10 يونيو الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما" .

وأوضحت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرة إلى أنهم متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وقالت الهيئة إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

السعودية الفساد توقيف مواطنين

الخبر التالى:

رئيس جنوب إفريقيا يحث مجموعة السبع على سد فجوة التمويل لكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:آلاف القطع الأثرية للحضارة القديمة وعهد محمد علي.. قرارات قضائية بشأن "شقة الزمالك"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا