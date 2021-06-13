السعودية توقف 136 مواطنا ومقيما بتهمة الفساد

الرياض- (د ب أ):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) اليوم الأحد أنها تُحقق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية ، مشيرة إلى توقيف 136 مواطنا ومقيما.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم، إنها" باشرت خلال الفترة من 13 مايو الماضي إلى 10 يونيو الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما" .

وأوضحت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرة إلى أنهم متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وقالت الهيئة إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.