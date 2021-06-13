فيتنام توافق على استخدام لقاح "فايرز" المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

هانوي- (أ ش أ):

وافقت فيتنام على استخدام لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ، في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة عودة الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة فيتنام نيوز الفيتنامية اليوم الأحد أنه بعد موافقة وزارة الصحة الفيتنامية على لقاح فايزر الذي تنتجه بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية، أصبح هو الرابع الذى تسمح به الحكومة الفيتنامية بعد لقاحات استرازينيكا البريطاني وسبوتنيك في الروسي وسينوفارم الصيني .

واتُخذ هذا القرار بناء على بيانات السلامة والفعالية التي قدمتها شركة "فايزر فيتنام" إلى وزارة الصحة يوم 28 مايو الماضي، والتزام الشركة بأن البيانات قد تمت مراجعتها والموافقة عليها من جانب وكالة الأدوية الأوروبية.