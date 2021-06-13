السويسريون يصوتون في استفتاء على حظر المبيدات الزراعية

جنيف - (د ب أ):

يتوجه السويسريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على استفتاء لحظر المبيدات الزراعية الاصطناعية

كما سيطرح قانون لمكافحة الإرهاب ودفع تعويضات تتعلق بفيروس كورونا لاصحاب الاعمال الحرة.

وتسعى إحدى المبادرات البيئية المثيرة للجدل إلى جعل سويسرا بأكملها بلدا يعتمد على الزراعة العضوية وحظر جميع مبيدات الأعشاب الاصطناعية، وكذلك حظر استيراد المنتجات الغذائية المعالجة بالمبيدات.

وتريد مبادرة أخرى تقديم إعانات للمزارعين في حال فقط إذا لم يستخدموا مبيدات الآفات، واستخدموا مقدارا أقل من المضادات الحيوية واحتفظوا بعدد من الحيوانات التي يمكنهم توفير تغذيتها من انتاج مزارعهم الخاصة.

كما يهدف مشروع قانون آخر إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. ويشمل ذلك ضريبة تصل إلى 120 فرنكًا (134 دولارًا) لكل تذكرة طيران.