وزير الخارجية: مصر تحملت دائمًا مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطيني

مصر - (ا ش ا)

قال وزير الخارجية سامح شكري إن "مصر تحملت دائما مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطيني؛ كما أنها ضحت بالرجال والدماء والأموال خخلال الـ7 عقود الماضية لدعم الفلسطينيين، وتستمر في تقديم هذا الدعم، خاصة بعدما تعرضت له غزة من تدمير"، منوها إلى أن مصر عندما تعد تفي بعهدها وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير الخارجية في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت، "أن المواطن في غزة يستحق منا كل دعم ورعاية وتحسين وضعه المعيشي ليواصل مسيرته وتحقيق أماله في إقامة الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن التضامن والوحدة يعززان قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة والوصول إلى إقامة دولته عندما يكون هناك صوت واحد يعبر عن طموحات وإرادة الشعب الفلسطيني".

وبشأن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، قال شكري إن "مصر ستتعامل مع أي حكومة من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول، وباستمرار دفع وجود السلام وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمقررات الدولية وحل الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن هذا التزام ومسؤولية دائما تطلع به مصر بصدق وبإخلاص بحكم الارتباط بين المصريين والشعب الفلسطيني.

وحول ورود أنباء إسرائيلية تطلب من مصر وقف إدخال الإسمنت والمعدات إلى قطاع غزة، أوضح شكري أن "الرئيس عبد التفاح السيسي أقر بحجم المساعدة بـ 500 مليون دولار من أجل إعمار قطاع غزة، ونحن نتعاون مع الشركاء الدوليين، وكذا السلطة الوطنية الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية لوضع الأطر المناسبة التي توفر إعادة الإعمار وأهمية الإسراع في توفير الدعم للشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القطاع، منوها بأن مصر مستمرة في إعادة إعمار غزة، وهناك ثقة في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة ونستغلها للإقدام على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته.