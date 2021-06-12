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سلاح الجو النيجيري يقصف قطاع الطرق وسارقي الماشية بولاية النيجر

11:28 م السبت 12 يونيو 2021
سلاح الجو النيجيري يقصف قطاع الطرق وسارقي الماشية بولاية النيجر

سلاح الجو النيجيري

نيجيريا - (أ ش أ)

قامت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بقصف جوي حول بلدة جنو في ولاية النيجر غرب العاصمة أبوجا، مما أدى إلى القضاء على الكثيرين في قافلة من قطاع الطرق المسلحين أثنار فرارهم.

وذكرت صحيفة ديلي نيجيريان أن بعض قطعان الأبقار التي تم سرقتها قُتلت أيضًا في غارات القوات الجوية النيجيرية، التي انطلقت من قاعدة عسكرية في ولاية كاتسينا.

ووردت تقارير بأن إحدى القنابل أخطأت هدفها وضربت حفل زفاف في قرية مجاورة، بحسب شاهد عيان.

وقال شاهد العيان: "رأينا طائرة صغيرة تلقي قنابل من بعيد على مكان لقطاع طرق هاربين، وأصابت إحدى المتفجرات حفل زفاف في قرية أرجيداـ حيث قتل اثنان من القرويين للأسف، كما أصيب العديد من الأشخاص الآخرين، الذين كانوا ضيوفًا في حفل الزفاف".

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية ، كوماندور إدوارد جابكويت إن الضربات الجوية كانت ناجحة للغاية.

وأضاف ليس لدينا معلومات عن أي خسائر في صفوف المدنيين. مهمتنا هي ضد قطاع الطرق المسلحين في محور جنو هذا، بعد أن حصلنا على معلومات استخبارية حول تقارب العناصر السيئة التي تخطط لإرهاب الناس".

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سلاح الجو النيجيري سارقي الماشية ولاية النيجر القوات الجوية النيجيرية

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