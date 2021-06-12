اليمن: مقتل وإصابة 344 مدنيا إثر قصف الحوثيين على مأرب منذ مطلع 2021

صنعاء - (د ب أ)

قال وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية معمر الإرياني اليوم السبت إن 344 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر قصف الحوثيين على محافظة مأرب، شرقي البلاد، منذ مطلع عام 2021 حتى العاشر من يونيو الجاري.

واضاف الأرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهدفت الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمدنيين والنازحين بمحافظة مأرب خلال الفترة ذاتها، بأكثر من 55 صاروخا باليستيا إيراني الصنع، و12 طائرة مسيرة، و3 صواريخ كاتيوشا، و6 قذائف و7 عبوات ناسفة‏".

وأشار الإرياني إلى أن 104 مدنيين و 3 نساء، و15 طفلا استشهدوا وأصيب 180 مدنيا و 12 امرأة، و30 طفلا بجروح متفاوتة جراء القصف المتواصل‏.

وأردف بالقول "ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من قصف للأحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مأرب، منذ بدء تصعيدها العسكري الواسع، هي أعمال قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، وانتهاك صاروخ للقوانين والمواثيق الدولية، وترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏".

وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف "أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والأطفال، وتصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".