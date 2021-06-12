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الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 10.02%

09:17 م السبت 12 يونيو 2021
الجزائر: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 10.02%

الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، هذا السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 10.02 في المئة حتى الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف شرفي خلال لقاء صحفي عقده بمقر السلطة بالجزائر العاصمة أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات عبر كامل التراب الوطني بلغت 10.02 في المئة حتى الساعة الواحدة زوالا بما يعادل 2 مليون و 357 ألفا و533 ناخبًا.

وأشار شرفي إلى أن نسبة المشاركة في أوساط الجالية الجزائرية بالخارج بلغت 3.70 في المئة حتى الساعة الواحدة زوالا، فيما بلغ عدد المصوتين 33 ألفا و404 ناخبين.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 78ر3 في المئة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

الجزائر انتخابات الجزائر الجالية الجزائرية

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