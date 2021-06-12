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صحيفة بريطانية: بايدن يخالف البروتوكول الملكي عند لقاء إليزابيث الثانية في قمة السبع

09:12 م السبت 12 يونيو 2021
صحيفة بريطانية: بايدن يخالف البروتوكول الملكي عند لقاء إليزابيث الثانية في قمة السبع

جو بايدن

لندن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "خالف البروتكول الملكي" أثناء لقاء الملكة إليزابيث الثانية خلال قمة مجموعة السبع الاقتصادية العظمى في العالم.

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن بايدن وصل إلى مقر مجموعة السبع مع السيدة الأولى جيل بايدن بعد وصول الملكة إلى هناك.

وينص البروتوكول الملكي على أن أعضاء العائلة الملكية يجب أن يكونوا آخر من يصل إلى موقع أي حدث.

ووصل موكب الرئيس الأمريكي حفل العشاء خلال القمة في كورنوال يوم الجمعة، لكنه وصل مع السيدة الأولى بعد دقائق قليلة من وصول الملكة إلى هناك مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون والأمير تشارلز وكاميلا باركر.

ووفقًا للبروتوكول الملكي، يجب أن يكون أفراد العائلة المالكة آخر من يصل إلى الحدث وأول من يغادر.

كما ينص البروتوكول على أن جميع الضيوف يجب أن يكون كل منهم في مكانه قبل وصول الملكة.

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جو بايدن لندن إليزابيث الثانية بريطانيا

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