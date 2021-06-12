واشنطن: دول مجموعة السبع اتفقت على إجراءات ملموسة لحماية المناخ

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الإدارة الأمريكية أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمكافحة التغيرات المناخية.

وقال البيت الأبيض اليوم السبت، إن رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة التي تنعقد في كورنوال جنوبي إنجلترا ستلتزم باتخاذ خطوات لتقييد الدعم الحكومي للوقود الأحفوري مثل الفحم ضمن إجراءات أخرى لحماية المناخ.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا تعتزم تزويد البلدان النامية بما يصل إلى ملياري دولار لتسريع التخلص التدريجي من الفحم.

وذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع ستنسق أهدافها المناخية بطريقة تجعل الهدف المحدد من اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 5ر1 درجة مئوية أمرا "في متناول اليد".

تعتبر حماية المناخ أحد أهم الأهداف المركزية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يشارك لأول مرة في قمة مجموعة السبع منذ توليه منصبه.