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إنقاذ 119 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

08:03 م السبت 12 يونيو 2021
إنقاذ 119 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

القوات البحرية الليبية

طرابلس - (د ب أ)

قال الناطق الرسمي باسم أركان القوات البحرية الليبية، عميد بحار مسعود عبد الصمد، إن حرس السواحل التابع للبحرية تمكن اليوم السبت، من إنقاذ 119 مهاجرًا غير قانوني من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

ولم يشر عبد الصمد لمكان الإنقاذ.

وأفاد عبد الصمد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن العملية تمت بعد تلقي نداء استغاثة، ما دفع لتحريك الزورق "العنقاء 3" لعين المكان بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وأكد الناطق الرسمي للبحرية نقل المهاجرين وإنزالهم في نقطة "مرسي ديله" بمدينة الزاوية غرب طرابلس، ومن ثم تسليمهم لجهاز البحث الجنائي في الزاوية.

القوات البحرية الليبية المهاجرين طرابلس ليبيا

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