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أبو مازن يثمن مواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني

07:21 م السبت 12 يونيو 2021
أبو مازن يثمن مواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

رام الله - (أ ش أ):

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مواقف روسيا التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني في المجالات والمحافل كافة، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال برقية تهنئة بعثها الرئيس الفلسطيني لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة احتفال روسيا بعيدها الوطني.

وأعرب أبو مازن عن اعتزازه الكبير بما يجمع البلدين والشعبين من علاقات صداقة تاريخية وطيدة واحترام وتقدير متبادلين، وعن حرصه على تعزيزها لما فيه منفعة وخير الشعبين والبلدين.

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أبو مازن محمود عباس روسيا فلاديمير بوتين

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