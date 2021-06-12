ماكرون يدعو جونسون لاحترام بريكست وسط خلاف حول قواعد التجارة بإيرلندا الشمالية

اريس - (ا ف ب)

اشترط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أن يحترم الجانب البريطاني "الوعد الذي قطعه للأوروبيين" في إطار اتفاق بريكست لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن ملف إيرلندا الشمالية والقواعد التجارية الجديدة للإقليم البريطاني في أعقاب بريكسيت، يوتر العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى احترام "الوعد الذي قطعه للأوروبيين" في إطار اتفاق بريكسيت، على ما أعلن الإليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية لكنه "شدد على أن ذلك يفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكسيت" وذلك بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف إيرلندا الشمالية والقواعد التجارية الجديدة للإقليم البريطاني في أعقاب بريكسيت، يوتر العلاقات بين الملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخيم الملف على قمة مجموعة السبع المنعقدة حتى الأحد في جنوب غرب إنجلترا، حيث يعتزم قادة الدول الصناعية السبع الكبرى الظهور جبهة موحدة حريصة على النهج متعدد الأطراف لتحفيز الانتعاش في مرحلة ما بعد الوباء ومكافحة التغير المناخي.

ومع بقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة فإن تلك القواعد تعد مصدر توتر في الإقليم البريطاني، وتسببت حتى بمواجهات عنيفة مطلع أبريل.

وعُقدت محادثات في لندن الأربعاء، من دون إحراز تقدم، وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات انتقامية في حال رفضت لندن تطبيق قواعد البروتوكول.