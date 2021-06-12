موسكو تعيد فرض قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

موسكو - (د ب أ)

أمر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بعودة القيود المفروضة في محاولة للحد من زيادة إصابات كوفيد-19 فيما حذر من أن السلطات تعمل على إتاحة الآلاف من الأسرة في المستشفيات لاستيعاب الزيادة في الحالات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ما أعلنه سوبيانين أن فترة 15 إلى 19 يونيو إجازة في العاصمة الروسية عقب عطلة عامة يوم الإثنين، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على ملازمة المنزل. وأمر أيضا الحانات والمطاعم بوقف تقديم الخدمة بعد 11 مساء إلى السادسة صباحا وغلق قاعات تناول الطعام في مجمعات التسوق وغلق ساحات اللعب الخاصة بالأطفال في متنزهات المدينة والمساحات المفتوحة.

وقال سوبيانين في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت: "على مدار مطلع الأسبوع، أصبح الوضع المتعلق بانتشار إصابات فيروس كورونا أكثر تعقيدا بشكل كبير. وقفز عدد الإصابات التى تم تشخيصها حديثا بكورونا إلى مستوى الذروة الذي تم تسجيله العام الماضي".

وسجلت السلطات، اليوم السبت، 6700 إصابة جديدة في موسكو، وهو أعلى عدد يتم تسجيله العام الجاري خلال يوم واحد.

ويتوقع سوبيانين أن تحدث الذروة في يوليو على أبعد تقدير. وقال إنه يجب مواجهة هذا الوضع في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.

وروج سوبيانين مجددًا للقاحات كوفيد-19 بقوله "هذا مهم للغاية، خاصة بالنسبة لكبار السن".

وكرم الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، مطوري لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لكورونا.

من بين أمور أخرى تم تكريم رئيس مركز أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، ألكسندر جينزبورغ ، في الكرملين، وفقًا لمكتب الرئاسة.

تم إطلاق اللقاح قبل 10 أشهر كأول لقاح في العالم يستخدم على نطاق واسع بين السكان.

وبحسب ما ورد قال بوتين أثناء التكريم: "عندما كان الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون العلماء لإنقاذهم من جائحة فيروس كورونا، قام باحثونا بذلك".

كما قدم اللقاح، الذي تم تطويره في وقت قصير، "مساعدة حيوية" للدول الأخرى. نظرا لأنه تم إطلاق اللقاح قبل اكتمال اختبارات مهمة، فإن العديد من الروس يشككون فيه ويرفضون تلقيحهم.

وفقا لبوتين، تلقى 18 مليون روسي جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

وتم تسجيل 13500 إصابة جديدة اليوم السبت على مستوى البلاد، وهي أعلى حصيلة منذ فبراير.