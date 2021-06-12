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بوتين يكرم العلماء الذين طوروا اللقاح الروسي ضد كورونا

05:41 م السبت 12 يونيو 2021
بوتين يكرم العلماء الذين طوروا اللقاح الروسي ضد كورونا

فلاديمير بوتين

موسو - (د ب أ)

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلماء الذين طوروا اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك في".

وقام بوتين بتكريم ألكسندر جينزبورج، رئيس مركز أبحاث جاماليجا لعلوم الأوبئة وعلوم الأحياء الدقيقة بحسب ما أعلنه المكتب الرئاسي اليوم السبت .

كان هذا اللقاح هو الأول الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام الشائع على نطاق واسع على مستوى العالم.

وقال بوتين في حفل التكريم: "عندما كان الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون العلماء لإنقاذهم من جائحة فيروس كورونا، فعل باحثونا ذلك".

وأضاف بوتين أن هذا اللقاح الذي تم تطويره في وقت قصير، يوفر للدول الأخرى أيضا "مساعدة حيوية".

ونظرا لطرح المادة الفعالة في الأسواق قبل اكتمال الاختبارات المهمة، فإن العديد من الروس يشككون في سلامة العقار ويرفضون تلقي اللقاح.

وأشار بوتين من جانبه إلى تلقي 18 مليون روسي على الأقل اللقاح .

شهدت روسيا مؤخرا ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.

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