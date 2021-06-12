ولي عهد أبوظبي و رئيس إقليم كردستان العراق يبحثان علاقات التعاون

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون بين الإمارات و العراق وإقليم كردستان العراق خاصة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية والصحية.

وتناول اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - تطورات جائحة " كورونا " في إقليم كردستان العراق وجهود الجانبين وتعاونهما للحد من تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما ناقشا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.