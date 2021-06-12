بايدن: هناك تفاهم واتفاق في وجهات النظر مع ماكرون

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لديهما اتفاق في وجهات النظر حول ما يتم اقتراحه أو فعله بشأن العديد من القضايا الدولية المطروحة.

وقال بايدن - للصحفيين خلال لقاء ثنائي مع ماكرون على هامش اجتماع "مجموعة الدول الصناعية السبع" المقام حاليًا بمقاطعة /كورنوال/ جنوب غربي إنجلترا، أذاع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي لقطات حية منه - إنه حظي بيومين حتى الآن بالمقاطعة الساحلية وحصل على فرصة قضاء وقت مع الرئيس الفرنسي وأن أمامهما موضوعات للتحدث بشأنها في وقت لاحق اليوم.

وأضاف بايدن أن بلاده مهتمة للغاية فيما يتعلق بتماسك حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الكثير ليفعله بشأن القدرة على دفع أوروبا ليس فقط من أجل التعامل مع القضايا الاقتصادية، بل أيضًا لتوفير الدعم للناتو.

ووجه ماكرون الشكر لنظيره الأمريكي، مشيرًا إلى أنهما تحدثا أمس وأن عليهما التطرق إلى عدة قضايا من بينها، جائحة (كوفيد-19)، والتغير المناخي، وأن ما يحتاجون إليه هو "التعاون" من أجل تلك القضايا.

وأعرب ماكرون عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي الذي وصفه بأنه مستعد للتعاون، معربًا عن اعتقاده أن ما يظهره بايدن هو أن القيادة تكمن في الشراكة.

يشار إلى أن الاجتماع الثنائي بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي كان الأول والرسمي الذي جمعهما وجهًا لوجه.