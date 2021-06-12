Masrawy logo white

التلفزيون السوري: خروج رتل عسكري أمريكي من سوريا للعراق

05:20 م السبت 12 يونيو 2021
التلفزيون السوري: خروج رتل عسكري أمريكي من سوريا للعراق

خروج رتل عسكري أمريكي من سوريا للعراق

دمشق - (أ ش أ):

قال التلفزيون السوري اليوم السبت إن رتلا عسكريا أمريكيا خرج من قواعده في منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر للتلفزيون السوري أن الرتل كان مؤلفاً من 36 آلية من شاحنات وعدد من المدرعات تابعة للقوات الأمريكية حيث خرج من مطار خراب الجير العسكري واتجه عبر معبر إلى شمال العراق.

هذا المحتوى من

أمريكا سوريا دمشق العراق الجيش الأمريكي

الخبر التالى:

جونسون يهدد بوقف بروتوكول بريكست وسط خلاف مع الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا