التلفزيون السوري: خروج رتل عسكري أمريكي من سوريا للعراق

دمشق - (أ ش أ):

قال التلفزيون السوري اليوم السبت إن رتلا عسكريا أمريكيا خرج من قواعده في منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر للتلفزيون السوري أن الرتل كان مؤلفاً من 36 آلية من شاحنات وعدد من المدرعات تابعة للقوات الأمريكية حيث خرج من مطار خراب الجير العسكري واتجه عبر معبر إلى شمال العراق.