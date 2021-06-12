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ميركل تعقد لقاء مع بايدن على هامش قمة مجموعة السبع

04:45 م السبت 12 يونيو 2021
ميركل تعقد لقاء مع بايدن على هامش قمة مجموعة السبع

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

كاربيس باي(بريطانيا)- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على تويتر، السبت، أن المستشارة انجيلا ميركل عقدت لقاء لتبادل الأفكار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة كورنوال البريطانية.

وأوضح زايبرت أن ميركل تحدثت مع بايدن ظهر اليوم بين جلستي العمل لزعماء مجموعة السبع.

يذكر أن هذا هو أول لقاء فعلي بين ميركل وبايدن على أضيق نطاق وذلك بسبب جائحة كورونا.

ونشر زايبرت صورا على تويتر تظهر جلوس ميركل وبايدن في شرفة كبيرة مكشوفة (تراس) وشارك في الجلسة مستشار ميركل لشؤون السياسة الخارجية يان هيكر ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

وتظهر الصور أن اللقاء ساده جو ودي وإيجابي.

وكان بايدن دعا ميركل أمس الجمعة لزيارة البيت الأبيض في الخامس عشر من تموز/يوليو المقبل.

انجيلا ميركل قمة مجموعة السبع الحكومة الألمانية بايدن

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