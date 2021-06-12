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7 قتلى على الأقل بانفجارين مزدوجين في كابول

02:43 م السبت 12 يونيو 2021
7 قتلى على الأقل بانفجارين مزدوجين في كابول

أرشيفية

كابول- (د ب أ):

قتل 7 مدنيين على الأقل، في أعقاب تفجيرين منفصلين في العاصمة كابول، طبقا لما ذكره مسؤولو أمن، السبت.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في انفجارين متتاليين للألغام، استهدفا سيارتي فان صغيرتين في الجزء الغربي من المدينة.

وفي البداية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنفذ حركة طالبان وتنظيم "داعش" بشكل منتظم مثل تلك التفجيرات في أفغانستان، التي تواجه فترة من عدم اليقين وانعدام الأمن بشكل كبير، مع انسحاب القوات الدولية.

والانفجاران مماثلان لتفجيرين وقعا في نفس الجزء من المدينة، التي تقطنها أساسا أقلية من الهزارة، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين على الاقل وإصابة 12 آخرين.

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