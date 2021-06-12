لقاح فيروس كورونا:تكريم ملكي لخبراء "أسترازينيكا" في بريطانيا

لندن- (بي بي سي):

كرمت الملكة إليزابيث سبعة علماء من جامعة أوكسفورد ممن عملوا بسرعة فائقة لتطوير لقاح أسترازينيكا بحسب القائمة التي صدرت الجمعة بمناسبة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة.

فقد كرمت الملكة البروفيسورة رئيسة فريق تصميم اللقاح في أسفورد الدكتورة ساره غيلبرت وزميليها البروفيسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات والبروفيسور بيتر هوربي كبير الباحثين المشاركين في تجربة "ريكوفيري" المخصصة لإيجاد علاج لفيروس كورونا.

كما أضيفت إلى القائمة كيت بينجهام الرئيسة السابقة لفريق عمل اللقاحات في بريطانيا، وساعدت في تزويد البلاد بالمواد الأساسية اللازمة للإنتاج.

وتقول الحكومة البريطانية إن قائمة التكريم لهذا العام تظهر تنوعا عرقيا غير مسبوق إذ شملت 15 في المئة من الأقليات، فقد كرم مهاجم مانشسر سيتي رحيم سترلنع لجهوده وخدماته في إرساء قواعد المساواة العرقية .