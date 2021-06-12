استمرار تعليق توريد جرعات "جونسون آند جونسون" لجنوب أفريقيا

واشنطن- (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج"، السبت، باستمرار تعليق توريد جرعات لقاح فيروس كورونا، من تطوير شركة "جونسون آند جونسون" لجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في أعقاب قرار أمريكي بأن مكونات الجرعات المخصصة لجنوب أفريقيا ربما تكون تعرضت للتلويث أثناء عملية الإنتاج في مصنع في بالتيمور.

وبحسب "بلومبرج"، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن بعض كميات لقاح "جونسون آند جونسون" غير صالحة للاستخدام، ولا يزال البعض الآخر قيد المراجعة.

وتمت الموافقة على دفعتين من اللقاح، رغم أنه ليس من الواضح إلى أين ستتجه أو عدد الجرعات التي ستغطيها.

وتعتمد جنوب أفريقيا بشكل كبير على لقاح "جونسون آند جونسون" لتحقيق هدف تلقيح ثلثي سكان البلاد، الذين يبلغون إجمالا 60 مليونا، هذا العام، بعد أن طلبت أكثر من 31 مليون جرعة، من اللقاح الذي تعتمتد فعاليته على إعطاء جرعة واحدة.

ولدى "أسبن فارماكير هولدنجز ليمتد"، أكبر شركة لتصنيع الأدوية في أفريقيا، عقد لملء وتعبئة الجرعات في مصنع ببلدة جكيبرها الساحلية، التي كانت تُعرف حتى وقت قريب باسم بورت إليزابيث.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان: "اللقاحات التي تنتظر التوزيع من مصنع جكيبرها تحتاج إلى مزيد من التقييم من جانب هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا"، مضيفة أن ذلك سيحدد "ما إذا كانت اللقاحات تصلح للاستخدام في جنوب أفريقيا... هناك الآن احتمال حقيقي أنها قد لا تكون كذلك، ولكن هذا أمر ستبت فيه الهيئة التنظيمية".