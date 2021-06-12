قمة السبع: كيف كسر بايدن "البروتوكول الملكي" في لقائه بملكة بريطانيا؟

كتبت- رنا أسامة:

بدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خالف البروتوكول الملكي خلاله لقائه الأول بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على هامش قمة مجموعة السبع المُنعقدة حاليًا في كورنوال، جنوب غربي إنجلترا.

ووصل أسطول سيارات موكب بايدن المكوّن من 18 مركبة، إلى كورنوال، حيث أقيم حفل استقبال مسائي بدون قيود فيروس كورونا، للمسؤولين المشاركين في القمة، بعد 5 دقائق من وصول الملكة ودوقة كامبريدج والأمير تشارلز وكاميلا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبموجب البروتوكول المُتعارف عليه في مثل هذه المناسبات والمتصلة بالعائلة الملكية، يتوجب على الضيوف أن يتواجدوا في المكان الذي سيجمعهم بالملكة، قبل وصولها، وليس بعده كما حدث مع بايدن.

بيد أن مخالفة بايدن للبروتوكول الملكي لم تُثِر حفيظة الملكة؛ إذ ظهرت في الصور مُبتهجة وهي تتحدث إلى الرئيس الأمريكي وعقيلته.

وقالت عن شركة "ديبريت" المتخصصة بتقديم دورات تتعلق بـ"الإتيكيت" وبروتوكولات التعامل الرسمية، إن "البروتوكول الملكي يشمل قاعدة أساسية وهي الحضور قبل أفراد العائلة المالكة في أي حدث، والمغادرة بعدهم"، بحسب الديلي ميل.

واستضافت الملكة إليزابيث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في حفل استقبال مسائي، حيث تجاذب أفراد العائلة المالكة البريطانية الحديث مع بعض أكثر السياسيين نفوذًا في العالم.

وشهد هذا الحدث، الذي كان مغلقًا أمام معظم وسائل الإعلام، حضور أفراد العائلة المالكة وقادة العالم وزوجاتهم .

وانضم الأمير ويليام وزوجته كيت، إلى الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، اللذين يشاركان في فعاليات مجموعة السبع للمرة الأولى.

وكان الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة المالكة منذ جنازة الأمير فيليب زوج الملكة في أبريل الفائت، وفق "وكالة "رويترز".

والتقت الملكة خلال الحفل مع الرئيس بايدن وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة، ليصبح الرئيس الأمريكي رقم 13 الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل 69 عامًا، بحسب "رويترز".

وتأتي قمة مجموعة السبع في إطار أول رحلة خارجية يُجريها بايدن بصفته رئيسا للولايات المتحدة، حيث يلتقي فيها بشركائه الأوروبيين وبالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن إن جولته تتمحور حول "حشد أمريكا للقوى الديمقراطية في العالم".

ومجموعة الدول السبع منظمة تتألف من الدول السبع الكبرى ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وموضوع النقاش الأساسي في القمة هو التعافي من تبعات وباء كوفيد-19، بما في ذلك وجود "نظام صحي عالمي قوي يمكنه حمايتنا جميعاً من الأوبئة في المستقبل".

ويشمل جدول أعمال القمة أيضًا قضايا التغير المناخي والتجارة.

وفي نهاية القمة، ستنشر بريطانيا- بصفتها الدولة المضيفة- وثيقة تحدد ما تم الاتفاق عليه بين القادة.