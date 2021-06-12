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وزير الدفاع التركي يصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

01:23 م السبت 12 يونيو 2021
وزير الدفاع التركي يصل إلى ليبيا في زيارة مفاجئة

طرابلس- (بي بي سي):

ذكرت وسائل اعلام تركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد وصل الى ليبيا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وكشفت قنوات التلفزة التركية، النقاب عن أن أكار، كان قد أجرى مباحثات، قبل زيارته إلى ليبيا ، مع نظيريه البريطاني، والإيطالي، في جزيرة "صقلية" الأيطالية، مضيفة أنها شملت بحث العلاقات العسكرية، والأمنية، بين تركيا، وكل من بريطانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ، من بينها الملف الليبيَ، و الوضع في شرقي المتوسط.

وكانت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، قد قالت إن وفدا تركيا برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سيزور ليبيا، وأنه سيضم وزيري الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

ولم يذكر البيان تاريخ الزيارة، لكنها أوضحت أنها ستستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى لقاءات مع النظراء الليبيين، كما سيلتقي الوفد التركي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

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خلوصي أكار ليبيا تركيا

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