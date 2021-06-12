الكاظمي: جادون بالوصول إلى قتلة الناشطين في العراق

بغداد- (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، السبت، أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين في العراق.

وقال الكاظمي ، خلال زيارته اليوم عائلة القتيل أنس مالك الذي لقي حتفه متاثرا بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية العام الماضي :" لقد تمكنا في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد وفرق الموت في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين" .

وذكر أن "الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة، وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمحافظة وقد افتتحنا اليوم عددا من المشاريع المهمة التي من شأنها تقديم الخدمات لأبنائها".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل صباح اليوم إلى محافظة ذي قار وافتتح عددا من المشاريع الخدمية المهمة في المحافظة بينها محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميجا واط ومستشفى الناصرية الذي يستوعب 492 سريرا .

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى الاهتمام بتطوير محافظة ذي قار.