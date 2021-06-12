هونج كونج تطلق سراح الناشطة أجنيس شو من السجن

هونج كونج- (د ب أ):

أطلقت السلطات في هونج كونج سراح الناشطة أجنيس شو من السجن صباح اليوم السبت بعد قضاء عقوبة نحو سبعة أشهر لدورها في المظاهرات المناهضة للحكومة في عام 2019.

وتجمع أنصار شو خارج سجن تاي لام في تيون مون ورددوا هتافات لتشجيعها أثناء خروجها لتركب سيارة دون التحدث إلى وسائل الإعلام، حسبما ذكرت شبكة "ار تي اتش كيه".

ويأتي إطلاق سراح الناشطة شو من السجن في الذكرى الثانية لاحتجاجات محورية جرت يوم 12 يونيو 2019، عندما خرج ما يقدر بنحو مليون شخص احتجاجا على اقتراح الحكومة السماح بعمليات تسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين.

وواجهت الشرطة حينها المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة تسببت في مظاهرات أكثر توترا خلال الصيف وحولت الحركة التي تشكلت للاعتراض على قضية واحدة إلى حركة أوسع ضد الحكومة.​