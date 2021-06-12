"الخارجية" تعرب عن خالص التهاني للإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات؛ لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

وقال حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات".ش