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"الخارجية" تعرب عن خالص التهاني للإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

12:43 ص السبت 12 يونيو 2021
"الخارجية" تعرب عن خالص التهاني للإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات؛ لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

وقال حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات".ش

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وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ الإمارات مجلس الأمن عضوية مجلس الأمن غير الدائمة

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