"الخارجية" تعرب عن خالص التهاني للإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة
القاهرة - (أ ش أ):
أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات؛ لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
وقال حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات".ش
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