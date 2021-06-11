البرهان يؤكد رغبة السودان في دفع آفاق التعاون مع روسيا

الخرطوم - (أ ش أ):

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن رغبة السودان، حكومة وشعبا، في دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبعث البرهان، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياَ للشعب الروسي دوام التطور والنماء.