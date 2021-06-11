رئيس وزراء بريطانيا: كورونا أبشع جائحة واجهتها الدول

كورنوال - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن جميع الدول مرت بأبشع جائحة "فيروس كورونا المستجد- كوفيد-19" واجهتها طوال حياتها.

وأضاف جونسون- خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في منتجع خليج (كاربيس) بمقاطعة (كورنوال)- "أنه كان يجب أن يتم هذا الاجتماع لأن هناك حاجة إلى التأكد من أننا نتعلم الدروس من الوباء، وأيضا التأكد من عدم تكرار بعض الأخطاء التي تم ارتكابها خلال الـ 18 شهرا الماضية، بالإضافة إلى التأكد من السماح لاقتصادياتنا بالتعافي".

وأشار إلى أن هذه الاقتصاديات لديها القدرة على التعافي بقوة كبيرة، وهناك جميع أنواع الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل، إلا أنه من الضروري عدم تكرار خطأ الأزمة الكبرى الأخيرة، وهي الركود الاقتصادي الكبير الأخير في عام 2008، عندما لم يكن التعافي موحدا في جميع أجزاء المجتمع.

وأوضح أن هناك حاجة إلى التأكد من أنه عندما نتعافى، فإننا نرتقي في مجتمعاتنا ونعود مرة أخرى بشكل أفضل.

وقال جونسون "إنني في الواقع أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للقيام بذلك لأنه بصفتنا مجموعة السبع، فإننا متحدون في رؤيتنا لعالم أنظف وأكثر اخضرارا، الحل لمشاكل تغير المناخ"، معربا عن اعتقاده بأن هناك إمكانية لتوفيرعدة ملايين من الوظائف ذات الأجور والمهارات العالية، مشيرا إلى أن هذا ما تريده شعوب بلداننا في الوقت الحالي أن نركز عليه.

وأضاف أن شعوب بلداننا ترغب في التأكد من التغلب على الوباء سويا، ومناقشة كيفية عدم تكرار ما رأيناه وإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر خضرة وعدلا ومساواة، مشيرا إلى أن هذه بعض الأهداف التي سيتم مناقشتها في القمة