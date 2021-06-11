الكويت ترحب بانتخاب دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي

الكويت - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجیة الكويتية، الیوم الجمعة، بانتخاب دولة الإمارات العربیة المتحدة عضوا غیر دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن اختیار المجتمع الدولي یعكس الدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات العربیة المتحدة على المستویین الإقلیمي والدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص التھاني للأشقاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة قیادة وحكومة وشعبا، وتمنیاتھا بالتوفیق والسداد خلال فترة العضویة غیر الدائمة في مجلس الأمن وبما یحفظ ویعزز الأمن والسلم الدولیین.