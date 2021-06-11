هيئة أمريكية توصي بالتخلص من 60 مليون جرعة من لقاح جونسون بسبب تلوث محتمل

نيويورك - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت بالتخلص من نحو 60 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد بسبب احتمالية وجود تلوث، والتي تم تصنيعها في مصنع بالتيمور.. وذلك وفقا لمصادر مُطَلِعة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - إلى أن إدارة الغذاء والدواء تخطط للسماح بتوزيع نحو 10 ملايين جرعة في الولايات المتحدة أو إرسالها إلى دول أخرى، لكن مع تحذير من أن المنظمين لا يمكنهم ضمان أن شركة "إيمرجينت بيو سوليوشنز"، الشركة التي تدير المصنع الذي تم إغلاقه، قد اتبعت ممارسات التصنيع الجيدة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر المُطَلِعة قولها إنه لم يتقرر بعد ما إذا بإمكان شركة "إيمرجينت" إعادة فتح المصنع، الذي تم إغلاقه لمدة شهرين بسبب مخاوف تنظيمية.

يشار إلى أنه تم تعليق أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وما لا يقل عن 70 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بعد أن اكتشفت شركة "إيمرجينت" في شهر مارس أن عمالها قد قاموا بتلويث دفعة من لقاح "جونسون آند جونسون" بمكون رئيسي يستخدم لإنتاج لقاح "أسترازينيكا".