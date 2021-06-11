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باحثون صينيون يكتشفون سلالات جديدة من فيروسات كورونا في الخفافيش

08:11 م الجمعة 11 يونيو 2021
باحثون صينيون يكتشفون سلالات جديدة من فيروسات كورونا في الخفافيش

الخفاش

واشنطن - (أ ش أ):

قال باحثون في الصين إنهم اكتشفوا مجموعة جديدة من فيروسات "كورونا" في الخفافيش تشبه فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم.

وأضاف الباحثون - في دراسة أوردتها دورية (سيل) العلمية، مقرها في الولايات المتحدة - أنهم جمعوا عينات من الخفافيش الصغيرة التي عاشت في الغابات في مقاطعة يونان بين مايو 2019 ونوفمبر 2020، وتألفت العينات من البول والبراز ومسحات الفم.

وتابع الباحثون: "في المجموع، قمنا بتجميع 24 جينومًا جديدًا لفيروس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك أربعة فيروسات (سارس- كوفيد-2) مثل فيروسات كورونا".

وأشار الباحثون إلى أن إحدى السلالات المأخوذة من أنواع خفافيش تحمل تشابهًا قويًا بشكل خاص مع كوفيد-19، على الرغم من وجود اختلافات في البروتين الشائك الذي تستخدمه الفيروسات لربط الخلايا التي تصيبها.

وتأتي الدراسة وسط مطالبات دولية واهتمام متزايد بأصل جائحة كوفيد-19.

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