باحثون صينيون يكتشفون سلالات جديدة من فيروسات كورونا في الخفافيش

واشنطن - (أ ش أ):

قال باحثون في الصين إنهم اكتشفوا مجموعة جديدة من فيروسات "كورونا" في الخفافيش تشبه فيروس "كورونا" الذي اجتاح العالم.

وأضاف الباحثون - في دراسة أوردتها دورية (سيل) العلمية، مقرها في الولايات المتحدة - أنهم جمعوا عينات من الخفافيش الصغيرة التي عاشت في الغابات في مقاطعة يونان بين مايو 2019 ونوفمبر 2020، وتألفت العينات من البول والبراز ومسحات الفم.

وتابع الباحثون: "في المجموع، قمنا بتجميع 24 جينومًا جديدًا لفيروس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك أربعة فيروسات (سارس- كوفيد-2) مثل فيروسات كورونا".

وأشار الباحثون إلى أن إحدى السلالات المأخوذة من أنواع خفافيش تحمل تشابهًا قويًا بشكل خاص مع كوفيد-19، على الرغم من وجود اختلافات في البروتين الشائك الذي تستخدمه الفيروسات لربط الخلايا التي تصيبها.

وتأتي الدراسة وسط مطالبات دولية واهتمام متزايد بأصل جائحة كوفيد-19.