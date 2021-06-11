الرئيس السويسري يلتقي بوتين على هامش قمة جنيف

جنيف - (أ ش أ):

أعلن الرئيس السويسري جاي بارملين، اليوم الجمعة، أنه يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة جنيف.

وكتب الرئيس السويسري في تغريده على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "سويسرا وروسيا على اتصال وثيق في الكثير من المجالات، فضلاً عن الحوار المحترم والجيد، أنا مسرور لأنني ووزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، سنكونا قادرين على مقابلة فلاديمير بوتين، على هامش القمة في جنيف".

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في 16 يونيو في جنيف بسويسرا.