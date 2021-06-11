ألمانيا ترفع الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من اليونان من قائمة حظر السفر

برلين - (أ ش أ):

قررت ألمانيا، اليوم الجمعة، رفع عدة دول ومناطق من قائمة حظر السفر بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، في بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن رفع الحظر شمل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا وبعض المناطق في اليونان، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة سارية اعتبارًا من يوم الأحد القادم.