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ألمانيا ترفع الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من اليونان من قائمة حظر السفر

07:23 م الجمعة 11 يونيو 2021
ألمانيا ترفع الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من اليونان من قائمة حظر السفر

ألمانيا

برلين - (أ ش أ):

قررت ألمانيا، اليوم الجمعة، رفع عدة دول ومناطق من قائمة حظر السفر بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، في بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن رفع الحظر شمل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا والنمسا وبعض المناطق في اليونان، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة سارية اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

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ألمانيا الولايات المتحدة كند حظر السفر

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