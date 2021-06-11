Masrawy logo white

البحرين تدين هجمات ميليشيا الحوثي الصاروخية على مدينة مأرب اليمنية

07:10 م الجمعة 11 يونيو 2021
البحرين تدين هجمات ميليشيا الحوثي الصاروخية على مدينة مأرب اليمنية

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - (أ ش أ):

دانت البحرين، اليوم الجمعة، القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب اليمنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، والذي استهدف المناطق المدنية والتجارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن تعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة وشعب اليمن جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، مؤكدة دعم البحرين لليمن وجهوده المتواصلة لاستعادة الشرعية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف البحرين الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من جرائم الميليشيات الحوثية في اليمن التي تهدف إلى إفشال الجهود الدولية لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية البحرينية المنامة البحرين الحوثيين هجمات صاروخية مدينة مأرب اليمن

الخبر التالى:

ألمانيا ترفع الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من اليونان من قائمة حظر السفر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا