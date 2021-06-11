البحرين تدين هجمات ميليشيا الحوثي الصاروخية على مدينة مأرب اليمنية

المنامة - (أ ش أ):

دانت البحرين، اليوم الجمعة، القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب اليمنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، والذي استهدف المناطق المدنية والتجارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن تعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة وشعب اليمن جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، مؤكدة دعم البحرين لليمن وجهوده المتواصلة لاستعادة الشرعية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف البحرين الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من جرائم الميليشيات الحوثية في اليمن التي تهدف إلى إفشال الجهود الدولية لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن.