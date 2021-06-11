رئيسا وزراء إيطاليا وبريطانيا يؤكدان دعمهما لوقف إطلاق النار في ليبيا

روما - لندن - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونظيره البريطاني بوريس جونسون، دعمهما لوقف إطلاق النار في ليبيا من أجل عملية انتقال ديمقراطي.

ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن المتحدث باسم داونينج ستريت (مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني) قوله إن ماريو دراغي وبوريس جونسون في اجتماعهما اليوم /الجمعة/ على هامش قمة مجموعة السبع، ناقشا عددا من الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، بما فيها أهمية دعم وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا لتوفير الأساس لانتقال ديمقراطي سلمي طويل الأمد.

وذكر المتحدث أن جونسون حريص على العمل مع دراغي خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين هذا العام.