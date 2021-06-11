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لندن: السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%

05:56 م الجمعة 11 يونيو 2021
لندن: السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%

كورونا في بريطانيا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد، أكثر عدوى من السلالة البريطانية، بنسبة 60 بالمئة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وسجلت بريطانيا الأربعاء الماضي، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نهاية فبراير الماضي، ما يشير إلى أن متحور "دلتا" ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت احصائيات حكومية تسجيل 7540 إصابة جديدة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 فبراير، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة لانتشار متحور الفيروس "دلتا" الذي اكتشف لأول مرة في الهند.

ودخل 123 شخصا المستشفى مصابين بأعراض كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1024، فيما بلغ إجمالي الوفيات 127860 حالة، عقب الإعلان عن 6 وفيات جديدة.

ويأمل خبراء الصحة في أن يؤدي النشر السريع للقاحات إلى وقف تصاعد الإصابات والوفيات، إذ تسود مخاوف من أن تؤدي هذه الزيادة إلى الضغط على النظام الصحي مرة أخرى.

وزارة الصحة البريطانية فيروس كورونا بريطانيا الهند

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