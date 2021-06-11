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جونسون : يجب على العالم أن يتعلم الدروس من جائحة كورونا

05:49 م الجمعة 11 يونيو 2021
جونسون : يجب على العالم أن يتعلم الدروس من جائحة كورونا

بوريس جونسون

خليج كاربيس ( بريطانيا) - ( د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، إن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سينظرون فى الدروس المستفادة من "الجائحة"، وذلك خلال اجتماعهم في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جونسون قوله في افتتاح القمة في خليج كاربيس : "نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نتعلم الدروس من الجائحة، ونحتاج إلى التأكد من أننا لن نكرر بعض الأخطاء التي ارتكبناها بلا شك خلال الأشهر الـ 18 الماضية أو نحو ذلك".

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