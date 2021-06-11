بايدن يشيد بخطط مجموعة السبع من أجل التطعيم ضد كورونا ويصفها بالتاريخية

كاربيس باي (إنجلترا) - (د ب أ):

ذكر البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بخطط مجموعة الدول السبع الكبرى (جي 7) للتبرع بمليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة واعتبر ذلك حدثا تاريخيا.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة في بداية قمة الدول السبع الصناعية الكبرى والمنعقدة في جنوب غربي إنجلترا أن هذا الالتزام يشكل أساسا لحزمة شاملة من إجراءات مجموعة الدول السبع لإنهاء الوباء خلال العام المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية بصفتها حكومة الدولة المضيفة للقمة أعلنت في وقت سابق أن مجموعة السبع تريد مساعدة البلدان الفقيرة بمليار جرعة لقاح، مبينة أنه يجب أن يكون الدعم المخطط حتى العام المقبل ممكنا من خلال توزيع اللقاحات وتمويل تكاليفها.

وقال البيت الأبيض إن خطة العمل التي سيتم البت فيها في اجتماع القمة الذي يستمر ثلاثة أيام ستشمل تطعيم الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم وتوفير إمدادات الطوارئ ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.