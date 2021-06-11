مركز أمريكي: اجتماع طارئ لبحث إصابة بعض متلقي لقاحات ضد "كورونا" بالتهاب القلب

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن لجنة استشارية لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي ستعقد اجتماعًا طارئًا في 18 يونيو الجاري؛ لمناقشة تقارير عن إصابة عدد من متلقي للقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، بالتهاب القلب.

ويأتي ذلك الاجتماع بينما يبحث مركز السيطرة على الأمراض في عدد قليل من حالات صغار السن التي أُصيبت بالتهاب عضلة القلب الذين تلقوا اللقاح.

ولفتت "ذا هيل" إلى إعلان المركز، أمس الخميس، خلال اجتماع للجنة الاستشارية المعنية باللقاحات لدى هيئة الغذا والدواء، اكتشاف 475 حالة التهاب في عضلة القلب والتهاب في غشاء التأمور المحيط بالقلب لدى أشخاص بعمر أقل من 30 عامًا، موضحة، في الوقت نفسه، أن الغالبية العظمى لتلك الحالات تعافت بشكل كامل من الأعراض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابات بالتهابات القلب وغشاء التأمور كانت أعلى لدى الأشخاص بين 16 و24 عامًا من العمر بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

لكن توم شيمابوكورو، أحد المسئولين عن سلامة اللقاحات في مركز لسيطرة على الأمراض، حذّر من الحالات المرصودة ليست جميعها حالات التهاب في القلب أو الغشاء المبطن له، مشيرًا إلى كون تلك التقارير مجرد تقارير مبدئية.

ورصدت دراسة نشرتها دورية "ذا جورنال أوف بيدياتريكس" الشهيرة، الأسبوع الماضي، 7 حالالت لمراهقين بين 14 و19 عامًا أظهروا أعراض الإصابة بالتهاب القلب بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية، الأمر الذي أشار إليه مركز السيطرة على الأمراض، أواخر الشهر الماضي، والذي قال إنه يحقق في عدد "قليل نسبيًا" من حالات التهاب القلب بعد تلقي اللقاح، حسب "ذا هيل".

ووفقًا لبيانات المركز، فقد قُدمت حتى اليوم أكثر من 166 مليون جرعة من لقاحات "فايزر/بيونتك" في الولايات المتحدة، و127 مليون جرعة من اللقاحات التي تنتجها شركة "موديرنا" الأمريكية.