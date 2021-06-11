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إغلاق مقر برلمان كوريا الجنوبية بعد ظهور 5 حالات كورونا

02:30 م الجمعة 11 يونيو 2021
إغلاق مقر برلمان كوريا الجنوبية بعد ظهور 5 حالات كورونا

البرلمان الكورى الجنوبى

سول - أ ش أ

إغلق مقر البرلمان الوطني الكورى الجنوبي، اليوم الجمعة، بعد تأكيد إصابة نائب برلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم وعدد من مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد تم إغلاق المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية ومبنى مكاتب نواب البرلمان، وستظل تلك المباني مغلقة حتى غد السبت، وفقا لفرقة العمل المختصة بمكافحة فيروس كورونا بالبرلمان.

وقد اتُخذ قرار الإغلاق بعد إصابة النائب "آن جيو-باك" بالحزب الديمقراطي الحاكم بالفيروس، وتأكيد 4 حالات أخرى، حيث تم تأكيد إصابة اثنين من مساعدي "آن" وأحد مساعدي رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "سونج يونج-جيل" وأحد مساعدي النائب المستقل "كيم هونج-جول".

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البرلمان الكورى الجنوبي فيروس كورونا الحزب الديمقراطي كيم هونج جول

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