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جيل بايدن تلتقي زوجه الأمير وليام دوقة كامبريدج قبيل قمة مجموعة السبع

02:27 م الجمعة 11 يونيو 2021
جيل بايدن تلتقي زوجه الأمير وليام دوقة كامبريدج قبيل قمة مجموعة السبع

جيل بايدن

كورنوال - أ ش أ

التقت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن، اليوم الجمعة مع زوجة الأمير ويليام، دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"، وذلك قبيل قمة مجموعة السبع التي تستضيفها المملكة المتحدة.

ونقل تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية لقطات لجولة السيدة الأولى لأمريكا ودوقة كامبريدج في إحدى المدارس بمقاطعة "كورنوال" حيث قامتا بالتحدث مع بعض الأطفال هناك.

وتبدأ قمة مجموعة السبع اليوم في مقاطعة "كورونوال" حتى بعد غد الأحد.

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جيل بايدن زوجة بايدن كيت ميدلتون مجموعة السبع بريطانيا

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