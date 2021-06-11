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دراسة: لقاح بيونتيك/فايزر يقي من الإصابة بمتغيرات كورونا

12:27 م الجمعة 11 يونيو 2021
دراسة: لقاح بيونتيك/فايزر يقي من الإصابة بمتغيرات كورونا

لقاح بيونتيك فايزر

نيويورك - (د ب أ):

أكدت دراسة حديثة أن اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية يقي أيضا من متغير كورونا الذي ظهر في الهند (دلتا) (B.1.617.2).

وكتب العلماء تحت إشراف بي يونج شي من جامعة تكساس في جالفستون في دورية "نيتشر" أن اللقاح يقي أيضا من عدة متغيرات أخرى، مثل متغير (B.1.525)، الذي ظهر لأول مرة في نيجيريا.

وفحص الباحثون في الدراسة 20 عينة دم لـ15 فردا تلقوا جرعتين من لقاح بيونتيك/فايزر، واختبروا الاستجابة لمتغيرات كورونا المختلفة.

وتبين للباحثين أن فعالية الأجسام المضادة كانت أقل مع المتغيرات مقارنة بنوع فيروس كورونا المنعزل في كانون ثان/يناير 2020، لكنها لا تزال "قوية".

وكانت دراسات سابقة ومجموعات بيانات أظهرت من قبل عن نتائج مماثلة.

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