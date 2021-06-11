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الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي

09:57 ص الجمعة 11 يونيو 2021
الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي

الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة


نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 91 ألفا و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و274 ألفا و823 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3403 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 363 ألفا و79 شخصا.

وأفادت بأن 134 ألفا و580 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و790 ألفا و73 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و121 ألفا و671 حالة.

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