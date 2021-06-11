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مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية وانتحار منفذ الهجوم

09:53 ص الجمعة 11 يونيو 2021
مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية وانتحار منفذ الهجوم

الشرطة الأمريكية

واشنطن-(أ ش أ):

قُتل شخصان بينهما رضيع في حادث إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن ينتحر منفذ الهجوم.

وأكد مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن إطلاق النار حدث داخل سوبر ماركت في رويال بالم بيتش على بُعد 130 كلم شمال ميامي.

وأضاف المكتب أن عناصر الشرطة لدى وصولهم عثروا على ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، موضحا أنه قتل شخص بالغ ورضيع قبل أن يقتل منفذ الهجوم نفسه في متجر بمنطقة رويال بالم بيتش.

يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدتها الولاية خلال الأيام الأخيرة.

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