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البحرين تدين استهداف الميليشيات الحوثية خميس مشيط بالسعودية

12:57 ص الجمعة 11 يونيو 2021
البحرين تدين استهداف الميليشيات الحوثية خميس مشيط بالسعودية

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الخميس، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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Asha
وزارة الخارجية البحرينية البحرين المنامة السعودية الحوثيين

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