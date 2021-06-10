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ماكرون: إجراء تغييرات جذرية في الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل

11:56 م الخميس 10 يونيو 2021
ماكرون: إجراء تغييرات جذرية في الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل سيخضع لعملية إعادة تنظيم جذرية، ويطرح احتمالات خفض حاد في عدد الجنود المنتشرين في المنطقة المضطربة.

وقال ماكرون إنه يجب أن يكون هناك "تحول عميق" سيكون هناك عمودان للمضي قدمًا: الحرب ضد الإرهاب مع شركاء من أوروبا والتعاون مع القوات المسلحة الأخرى.

وعلقت فرنسا مؤخرا عملياتها العسكرية المشتركة مع مالي بصورة مؤقتة، مما زاد الضغط على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال ماكرون إن هناك حاجة إلى "ضمانات" للانتقال السياسي بعد الانقلاب الذي تم تنفيذه مؤخرا، وأوضح أن التأكيدات لم تكن كافية لفرنسا لاستئناف العمليات المشتركة. كما هدد بسحب القوات الفرنسية إذا اتجهت مالي نحو الإسلام الأصولي.

إيمانويل ماكرون باريس الإرهاب القوات الفرنسية

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